Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

В ходе министерской конференции АСЕАН она указала, что в этой связи Евросоюз продолжит поддерживать Украину и оказывать сопротивление России.

Кроме того, дипломат отметила, что европейские страны будут повышать свою обороноспособность.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна единая армия, так как у каждого входящего в объединение государства есть собственная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».