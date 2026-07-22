Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
В ходе министерской конференции АСЕАН она указала, что в этой связи Евросоюз продолжит поддерживать Украину и оказывать сопротивление России.
Кроме того, дипломат отметила, что европейские страны будут повышать свою обороноспособность.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна единая армия, так как у каждого входящего в объединение государства есть собственная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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