Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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В ходе министерской конференции АСЕАН она указала, что в этой связи Евросоюз продолжит поддерживать Украину и оказывать сопротивление России.

Кроме того, дипломат отметила, что европейские страны будут повышать свою обороноспособность.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна единая армия, так как у каждого входящего в объединение государства есть собственная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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