СМИ: Ремонты на НПЗ РФ и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре

Новополоцкий НПЗ — один из двух нефтезаводов Белоруссии, его установленная мощность, как и у Мозырского НПЗ, составляет 12 млн тонн в год. Сегодня Минск замещает своими объемами упавшую выработку российских заводов. В июле страна поставила рекорд отгрузок топлива в РФ, составивший 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизтоплива.

Однако в начале августа отгрузки белорусского топлива начали сокращаться. Участники рынка снизили его покупки в надежде на улучшение ситуации с производством бензина в РФ в августе.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов заявил, что ремонты на Новополоцком НПЗ в первую очередь отразятся на потребителях в Поволжье, которые зависели от поставок топлива с этого завода. Это приведет к сокращению доступности топлива для трейдеров и независимых АЗС, поскольку у завода нет своих сетей на территории России и значительная часть его бензина реализовывалась через трейдеров.

Помимо Новополоцкого НПЗ, в сентябре в плановый ремонт выходят и крупные российские заводы, среди которых ТАИФ.

Ранее Россия получила первую партию бензина из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

