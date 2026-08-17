СМИ: Ремонты на НПЗ РФ и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре
Новая волна нехватки топлива может произойти в сентябре из-за плановых ремонтов на крупных предприятиях России и белорусском Новополоцком НПЗ («Нафтан»), сообщает «Коммерсант».
Новополоцкий НПЗ — один из двух нефтезаводов Белоруссии, его установленная мощность, как и у Мозырского НПЗ, составляет 12 млн тонн в год. Сегодня Минск замещает своими объемами упавшую выработку российских заводов. В июле страна поставила рекорд отгрузок топлива в РФ, составивший 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизтоплива.
Однако в начале августа отгрузки белорусского топлива начали сокращаться. Участники рынка снизили его покупки в надежде на улучшение ситуации с производством бензина в РФ в августе.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов заявил, что ремонты на Новополоцком НПЗ в первую очередь отразятся на потребителях в Поволжье, которые зависели от поставок топлива с этого завода. Это приведет к сокращению доступности топлива для трейдеров и независимых АЗС, поскольку у завода нет своих сетей на территории России и значительная часть его бензина реализовывалась через трейдеров.
Помимо Новополоцкого НПЗ, в сентябре в плановый ремонт выходят и крупные российские заводы, среди которых ТАИФ.
Ранее Россия получила первую партию бензина из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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