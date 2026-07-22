В Госдуме прокомментировали резкое заявление Каллас в адрес России
Угрозу европейской безопасности на самом деле создает блок НАТО, а не Российская Федерация. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя резкие высказывания главы евродипломатии Каллас в адрес Москвы.
Парламентарий обратил внимание на то, что альянс был изначально создан для противостояния Советскому Союзу, который обладал значительно большими территориями и населением. При этом организация продолжает свою деятельность даже после распада СССР и активно включает в свой состав бывшие союзные республики, ранее входившие в Организацию Варшавского договора.
По словам политика, Россия ранее предлагала западным партнерам создать единую систему коллективной безопасности, однако получила категорический отказ, что и спровоцировало начало специальной военной операции. Вместо того чтобы признать свою вину в эскалации напряженности в отношениях с Европейским союзом, западные страны пытаются переложить ответственность на Москву за ситуацию, которую сами же и смоделировали.
Депутат подчеркнул, что заявления о продолжении поддержки Киева свидетельствуют о сохранении прежнего курса Запада, что вынуждает Россию принимать ответные меры для защиты собственных интересов.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины при вылете из США
- Жительница московского небоскреба едва не сгорела заживо из-за пауэрбанка
- Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады
- В Госдуме прокомментировали резкое заявление Каллас в адрес России
- Туроперэксперт раскрыла цены на осенний отдых в Турции Египте и ОАЭ
- Врач запретила слушать музыку и смотреть фильмы, чтобы уснуть
- СМИ: налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной
- Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Сырников
- Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ
- Эксперт объяснил появление диалогов с DeepSeek в поиске Google