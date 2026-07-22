Угрозу европейской безопасности на самом деле создает блок НАТО, а не Российская Федерация. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя резкие высказывания главы евродипломатии Каллас в адрес Москвы.

Парламентарий обратил внимание на то, что альянс был изначально создан для противостояния Советскому Союзу, который обладал значительно большими территориями и населением. При этом организация продолжает свою деятельность даже после распада СССР и активно включает в свой состав бывшие союзные республики, ранее входившие в Организацию Варшавского договора.