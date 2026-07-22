В Госдуме прокомментировали резкое заявление Каллас в адрес России

Угрозу европейской безопасности на самом деле создает блок НАТО, а не Российская Федерация. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя резкие высказывания главы евродипломатии Каллас в адрес Москвы.

Парламентарий обратил внимание на то, что альянс был изначально создан для противостояния Советскому Союзу, который обладал значительно большими территориями и населением. При этом организация продолжает свою деятельность даже после распада СССР и активно включает в свой состав бывшие союзные республики, ранее входившие в Организацию Варшавского договора.

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По словам политика, Россия ранее предлагала западным партнерам создать единую систему коллективной безопасности, однако получила категорический отказ, что и спровоцировало начало специальной военной операции. Вместо того чтобы признать свою вину в эскалации напряженности в отношениях с Европейским союзом, западные страны пытаются переложить ответственность на Москву за ситуацию, которую сами же и смоделировали.

Депутат подчеркнул, что заявления о продолжении поддержки Киева свидетельствуют о сохранении прежнего курса Запада, что вынуждает Россию принимать ответные меры для защиты собственных интересов.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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