Над регионами России сбили 205 украинских беспилотников
Российские военные за ночь нейтрализовали более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.
Дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Крымом и водами Азовского и Черного морей.
Накануне силы ПВО уничтожили над Россией 72 украинских дрона за 12 часов, пишет 360.ru.
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