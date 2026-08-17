Над регионами России сбили 205 украинских беспилотников

Российские военные за ночь нейтрализовали более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.

Дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Крымом и водами Азовского и Черного морей.

Накануне силы ПВО уничтожили над Россией 72 украинских дрона за 12 часов, пишет 360.ru.

