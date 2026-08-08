Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что лидеры западных стран понесут ответственность за действия, направленные на подрыв суверенитета России.

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По словам Медведева, Запад не гнушается никакими методами в стремлении нанести ущерб России — в том числе привлекает к участию в этих действиях лиц, которых он считает преступниками, например бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и Владимира Зеленского.

Политик подчеркнул, что западные лидеры ошибочно полагают, будто смогут избежать последствий и своевременно дистанцироваться от происходящего.

Он также провёл историческую параллель, отметив, что на сей раз у западных стран не получится сохранить видимость непричастности — так, как это, по его мнению, им удалось после окончания Второй мировой войны и падения поддержанного ими нацистского режима Гитлера.

Ранее Медведев заявил, что главным инициатором политики санкций в отношении России на Западе является Евросоюз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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