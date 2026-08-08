По словам Медведева, Запад не гнушается никакими методами в стремлении нанести ущерб России — в том числе привлекает к участию в этих действиях лиц, которых он считает преступниками, например бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и Владимира Зеленского.



Политик подчеркнул, что западные лидеры ошибочно полагают, будто смогут избежать последствий и своевременно дистанцироваться от происходящего.



Он также провёл историческую параллель, отметив, что на сей раз у западных стран не получится сохранить видимость непричастности — так, как это, по его мнению, им удалось после окончания Второй мировой войны и падения поддержанного ими нацистского режима Гитлера.

Ранее Медведев заявил, что главным инициатором политики санкций в отношении России на Западе является Евросоюз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

