Каллас пообещала представить самый масштабный пакет санкций против России

По словам главы Евродипломатии, осенью она представит «самый масштабный список» рестрикций с начала украинского конфликта. Если предложение примут, то список антироссийских ограничений увеличится на треть.

Ранее в ЕС был принят 21-й пакет санкций против России. В него включили 70 организаций и 48 физлиц, пишет 360.ru.

