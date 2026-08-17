Каллас пообещала представить самый масштабный пакет санкций против России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала представить самый масштабный пакет санкций в отношении России. Об этом она рассказала в интервью Welt.
По словам главы Евродипломатии, осенью она представит «самый масштабный список» рестрикций с начала украинского конфликта. Если предложение примут, то список антироссийских ограничений увеличится на треть.
Ранее в ЕС был принят 21-й пакет санкций против России. В него включили 70 организаций и 48 физлиц, пишет 360.ru.
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