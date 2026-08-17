СМИ: Растут доходы бюджета РФ от утильсбора

Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пока в казну поступило менее 20% от годового плана в 1,65 трлн рублей. Основная часть средств должна поступить в конце года.

Рост поступлений в казну в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексацией коэффициентов на 10–20% с начала текущего года. Также сказался рост объемов ввоза автомобилей. В июле в страну по каналам альтернативного импорта ввезли 21,5 тыс. новых легковых машин — почти на 60% больше, чем годом ранее.

Эксперты сомневаются, что бюджет полностью выполнит план по утильсбору. По их оценкам, поступления могут составить лишь 1,1–1,3 трлн рублей.

Ранее стало известно, что россияне должны доплатить 1 млн рублей по утильсбору за авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

