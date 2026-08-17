Трамп заявил о сокращении масштабов военных учений с Южной Кореей ради КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о сокращении масштабов военных учений с Южной Кореей ради отношений с КНДР.
«Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты когда-то согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей»,— заявил глава государства.
Американский лидер назвал учения «совершенно неуместным и враждебным сигналом». Трамп также указал на дороговизну маневров, «большая часть которых оплачивается США».
Ранее Южная Корея предложила КНДР переговоры о прекращении войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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