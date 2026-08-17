Поездки по России вошли в топ-3 по бронированиям у туроператоров

За последние годы доля организованных туристов выросла до 10-15%. Россия вошла в тройку лидеров по летним бронированиям у туроператоров. При этом количество самостоятельных путешественников во внутреннем туризме значительно больше, чем организованных.

Ранее стало известно, что Россия по результатам первого полугодия вошла тройку направлений по количеству туров, обогнав ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

