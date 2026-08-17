США и Украина хотят совместно модернизировать комплексы С-300

Также стороны могут обновить производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте США Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО Patriot.

В Киеве надеются, что модифицированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты и беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без Patriot все равно не обойтись.

Ранее стало известно, что США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

