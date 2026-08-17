США и Украина хотят совместно модернизировать комплексы С-300
США и Украина хотят совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает «Коммерсант».
Также стороны могут обновить производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте США Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО Patriot.
В Киеве надеются, что модифицированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты и беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без Patriot все равно не обойтись.
Ранее стало известно, что США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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