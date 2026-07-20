Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас тупым человеком

Глава евродипломатии Кая Каллас подверглась резкой критике со стороны американского журналиста Такера Карлсона, который усомнился в ее интеллектуальных способностях и компетентности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выпуск подкаста ведущего.

По словам Карлсона, он присутствовал на ужине с политиком в компании опытных и авторитетных дипломатов. В момент, когда Каллас поднялась для выступления, журналист ощутил всеобщее «недоумение и презрение» собравшихся к этому политику из ЕС.