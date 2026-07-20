Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас тупым человеком

Глава евродипломатии Кая Каллас подверглась резкой критике со стороны американского журналиста Такера Карлсона, который усомнился в ее интеллектуальных способностях и компетентности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выпуск подкаста ведущего.

По словам Карлсона, он присутствовал на ужине с политиком в компании опытных и авторитетных дипломатов. В момент, когда Каллас поднялась для выступления, журналист ощутил всеобщее «недоумение и презрение» собравшихся к этому политику из ЕС.

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«Как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – отметил Карлсон.

Журналист также подчеркнул, что остальные участники встречи полностью разделили его мнение. Они были шокированы тем, насколько плохо информирован европейский чиновник и насколько по-детски она себя ведет в общении.

Ранее Каллас озадачила многих своим заявлением о «геополитическом значении» российской рыбы для Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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