Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас тупым человеком
Глава евродипломатии Кая Каллас подверглась резкой критике со стороны американского журналиста Такера Карлсона, который усомнился в ее интеллектуальных способностях и компетентности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выпуск подкаста ведущего.
По словам Карлсона, он присутствовал на ужине с политиком в компании опытных и авторитетных дипломатов. В момент, когда Каллас поднялась для выступления, журналист ощутил всеобщее «недоумение и презрение» собравшихся к этому политику из ЕС.
«Как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – отметил Карлсон.
Журналист также подчеркнул, что остальные участники встречи полностью разделили его мнение. Они были шокированы тем, насколько плохо информирован европейский чиновник и насколько по-детски она себя ведет в общении.
Ранее Каллас озадачила многих своим заявлением о «геополитическом значении» российской рыбы для Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас тупым человеком
- Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов из РФ
- Шахматистка Полгар отклонила предложение стать президентом Венгрии
- В России будут маркировать семь романов Уильяма Берроуза
- Известный фитнес-блогер Вадим «До4а» Иванов умер в 37 лет
- В Госдуме раскрыли условия применения ракеты «Орешник» по Украине
- На выборы в ГД «Единая Россия» собрала максимально возможную сумму
- СМИ: Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе ради учебы в ГИТИС
- Лучше не на работе: Сябитова дала совет молодежи, как и где искать себе пару
- В Госдуме оценила идею о зарплате для неработающих родителей