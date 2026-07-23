В России допустили, что Европа свернет поддержку Украины в 2027 году
Новый, 21-й пакет антироссийских санкций не будет столь эффективным, как того хотят в Евросоюзе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.
По его словам, запрет на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа, который рассматривался в качестве одного из основных ограничений, был сильно смягчён.
Эксперт также указал, что параллельно у Европы возникла проблема гораздо более важная, нежели Украина. Это кризис в зоне Персидского залива, из-за которого может сильно пострадать система поставок топлива в мире. Не ислючено, что будет затронута и европейская промышленная сфера.
«Это гораздо важнее, чем конфликт на Украине. Поэтому есть основания считать, что Европа уже в 2027 году свернёт свою поддержку Украины», — заключил Зубец.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против РФ стал крупнейшим за четыре года - он включает 218 позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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