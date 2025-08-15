Санкции, мир и «Боинги»: РФ и США на Аляске обсудят Украину
До встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске остается несколько часов: по прогнозам главной темой станет Украина, однако документы на встрече подписывать не будут.
Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в городе Анкоридж на Аляске начнется в пятницу в около 11:00 утра по местному времени (22:00 мск), сообщил Белый дом. Как ранее стало известно, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф–Ричардсон.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп отправится на Аляску утром 15 августа, пишет Fox News. Она также отметила, что после переговоров с российским президентом у Трампа запланирован общий обед с участием двух делегаций, а затем пройдет пресс-конференция.
При этом российский лидер перед саммитом прибыл с рабочей поездкой в Магадан, после которой уже направится непосредственно в Анкоридж, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Примечательно, что из-за смены часовых поясов один рабочий день Владимира Путина продлится двое суток, заметил журналист кремлевского пула Павел Зарубин.
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ
Тем временем, как сообщают РИА Новости, на Аляску уже прибыли глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев. Помимо них в состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Как отметил Ушаков, переговоры с американской стороной пройдут в формате «5 на 5».
«Круг участников переговоров не широк», — подчеркнул помощник президента в разговоре с журналистами накануне.
Ушаков заявил, что состав американской делегации известен, однако не стал называть имена и отметил, что лучше дождаться объявления со стороны американских партнеров.
Так как Анкоридж — небольшой город с населением около 300 тысяч человек, российским журналистам, прибывшим на Аляску освещать саммит, было предложено разместиться на местном стадионе, поделился журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Это связано с тем, что саммит готовился в довольно сжатые сроки, а город не располагает достаточной отельной инфраструктурой.
ЧТО ОБСУДЯТ
По результатам переговоров Путина и Трампа подписание каких-либо документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что основное внимание на саммите будет уделено обсуждению вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса, приводят его слова РИА Новости. Песков уточнил, что саммит действительно готовился в сжатые сроки, однако все необходимые параметры были соблюдены.
Помимо прочего, он призвал не делать преждевременных прогнозов касательно результатов переговоров, что было бы ошибкой.
Перед саммитом, накануне, российский лидер провел совещание в Кремле, в котором приняла участие делегация РФ на переговорах. Он выразил надежду, что по итогам саммита появится возможность заключения новых соглашений со Штатами в области стратегических наступательных вооружений на последующих этапах взаимодействия. Президент также упомянул, что основной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. По словам российского лидера, США прилагают энергичные и искренние усилия в этом вопросе.
В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что Россия на предстоящем саммите может поднять вопрос снятия вторичных санкций для ее партнеров, в частности речь пойдет о банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.
«С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье. Я думаю, что будет поставлен вопрос о снятии санкций с российских банков и с зарубежных банков, которые проводят транзакции с Россией. Известно, что все китайские банки отказались от обслуживания операций с Россией даже в юанях, опасаясь вторичных санкций. Но и не исключено, что будет обсуждаться вопрос о возможном инвестиционном сотрудничестве с США», - поделился он.
Помимо прочего, Нечаев полагает, что Россия может инициировать обсуждение поставок «Боингов».
«Также могут затронуть крайне болезненный для России вопрос дальнемагистральных самолетов, не исключаю, что будет поставлен вопрос о возобновлении поставок "Боингов"», - рассказал он.
Тем временем некоторые стали проводить параллель предстоящей встречи лидеров РФ и США с Ялтинской конференцией 1945 года. Однако зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что между двумя мероприятиями существует фундаментальное различие – тогда встретившиеся в Крыму лидеры СССР, Великобритании и США «были на одной стороне», а в настоящее время Вашингтон и Москва находятся «по разные стороны баррикад», приводит его слова «Газета.Ru».
Журавлев также выразил мнение, что никаких документов по итогам саммита подписано не будет.
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Со своей стороны, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук уверен, что встреча российского и американского лидеров на Аляске станет для украинского нелегитимного президента Зеленского экзаменом на выживание, пишет ТАСС. Он полагает, что если Путин и Трамп договорятся о «будущей архитектуре мира», то Зеленский как фигура перестанет иметь значение.
С ним согласен и другой депутат Верховной рады Александр Дубинский, который полагает, что Зеленский окончательно потеряет свой авторитет после переговоров РФ и США. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.
Что касается Дональда Трампа, то он позитивно настроен перед сегодняшней встречей. Он считает, что его встреча с Путиным имеет 25% вероятности провала. Во время интервью американского лидера на Fox Radio на вопрос, существует ли какой-либо сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: «Да, 25%».
Накануне, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине при участии президентов России и Украины. По его словам, подобная встреча после саммита на Аляске уже запланирована.
«Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — поделился американский лидер.
При этом Трамп назвал планируемую трехстороннюю встречу России, США и Украины важнее пятничных переговоров в Анкоридже.
Отвечая на вопрос о возможной передаче России права на разработку редкоземельных металлов на Аляске, глава США уклонился от прямого ответа, и подчеркнул, что сейчас важнее спасение жизней на Украине и остановка боевых действий.
Тем временем европейцы, которые очень переживают, что остаются «за бортом» во время переговорных процессов Трампа и Путина, уже активно подыскивают площадку для будущего трехстороннего саммита РФ, США и Украины, пишет Sky News. Для этих целей ими рассматривается один из европейских городов.
