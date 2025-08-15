Санкции, мир и «Боинги»: РФ и США на Аляске обсудят Украину

До встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске остается несколько часов: по прогнозам главной темой станет Украина, однако документы на встрече подписывать не будут.

Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в городе Анкоридж на Аляске начнется в пятницу в около 11:00 утра по местному времени (22:00 мск), сообщил Белый дом. Как ранее стало известно, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф–Ричардсон.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп отправится на Аляску утром 15 августа, пишет Fox News. Она также отметила, что после переговоров с российским президентом у Трампа запланирован общий обед с участием двух делегаций, а затем пройдет пресс-конференция.

При этом российский лидер перед саммитом прибыл с рабочей поездкой в Магадан, после которой уже направится непосредственно в Анкоридж, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Примечательно, что из-за смены часовых поясов один рабочий день Владимира Путина продлится двое суток, заметил журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Коц: Зеленский не станет выполнять условия России по прекращению огня

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ

Тем временем, как сообщают РИА Новости, на Аляску уже прибыли глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев. Помимо них в состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как отметил Ушаков, переговоры с американской стороной пройдут в формате «5 на 5».

«Круг участников переговоров не широк», — подчеркнул помощник президента в разговоре с журналистами накануне.

Ушаков заявил, что состав американской делегации известен, однако не стал называть имена и отметил, что лучше дождаться объявления со стороны американских партнеров.

Так как Анкоридж — небольшой город с населением около 300 тысяч человек, российским журналистам, прибывшим на Аляску освещать саммит, было предложено разместиться на местном стадионе, поделился журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Это связано с тем, что саммит готовился в довольно сжатые сроки, а город не располагает достаточной отельной инфраструктурой.

Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами

ЧТО ОБСУДЯТ

По результатам переговоров Путина и Трампа подписание каких-либо документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что основное внимание на саммите будет уделено обсуждению вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса, приводят его слова РИА Новости. Песков уточнил, что саммит действительно готовился в сжатые сроки, однако все необходимые параметры были соблюдены.

Помимо прочего, он призвал не делать преждевременных прогнозов касательно результатов переговоров, что было бы ошибкой.

Перед саммитом, накануне, российский лидер провел совещание в Кремле, в котором приняла участие делегация РФ на переговорах. Он выразил надежду, что по итогам саммита появится возможность заключения новых соглашений со Штатами в области стратегических наступательных вооружений на последующих этапах взаимодействия. Президент также упомянул, что основной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. По словам российского лидера, США прилагают энергичные и искренние усилия в этом вопросе.

В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что Россия на предстоящем саммите может поднять вопрос снятия вторичных санкций для ее партнеров, в частности речь пойдет о банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

«С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье. Я думаю, что будет поставлен вопрос о снятии санкций с российских банков и с зарубежных банков, которые проводят транзакции с Россией. Известно, что все китайские банки отказались от обслуживания операций с Россией даже в юанях, опасаясь вторичных санкций. Но и не исключено, что будет обсуждаться вопрос о возможном инвестиционном сотрудничестве с США», - поделился он.

Помимо прочего, Нечаев полагает, что Россия может инициировать обсуждение поставок «Боингов».

«Также могут затронуть крайне болезненный для России вопрос дальнемагистральных самолетов, не исключаю, что будет поставлен вопрос о возобновлении поставок "Боингов"», - рассказал он.

Тем временем некоторые стали проводить параллель предстоящей встречи лидеров РФ и США с Ялтинской конференцией 1945 года. Однако зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что между двумя мероприятиями существует фундаментальное различие – тогда встретившиеся в Крыму лидеры СССР, Великобритании и США «были на одной стороне», а в настоящее время Вашингтон и Москва находятся «по разные стороны баррикад», приводит его слова «Газета.Ru».

Журавлев также выразил мнение, что никаких документов по итогам саммита подписано не будет.

В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

Со своей стороны, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук уверен, что встреча российского и американского лидеров на Аляске станет для украинского нелегитимного президента Зеленского экзаменом на выживание, пишет ТАСС. Он полагает, что если Путин и Трамп договорятся о «будущей архитектуре мира», то Зеленский как фигура перестанет иметь значение.

С ним согласен и другой депутат Верховной рады Александр Дубинский, который полагает, что Зеленский окончательно потеряет свой авторитет после переговоров РФ и США. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Что касается Дональда Трампа, то он позитивно настроен перед сегодняшней встречей. Он считает, что его встреча с Путиным имеет 25% вероятности провала. Во время интервью американского лидера на Fox Radio на вопрос, существует ли какой-либо сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: «Да, 25%».

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине при участии президентов России и Украины. По его словам, подобная встреча после саммита на Аляске уже запланирована.

«Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — поделился американский лидер.

При этом Трамп назвал планируемую трехстороннюю встречу России, США и Украины важнее пятничных переговоров в Анкоридже.

Отвечая на вопрос о возможной передаче России права на разработку редкоземельных металлов на Аляске, глава США уклонился от прямого ответа, и подчеркнул, что сейчас важнее спасение жизней на Украине и остановка боевых действий.

Тем временем европейцы, которые очень переживают, что остаются «за бортом» во время переговорных процессов Трампа и Путина, уже активно подыскивают площадку для будущего трехстороннего саммита РФ, США и Украины, пишет Sky News. Для этих целей ими рассматривается один из европейских городов.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
