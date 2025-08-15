ЧТО ОБСУДЯТ

По результатам переговоров Путина и Трампа подписание каких-либо документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что основное внимание на саммите будет уделено обсуждению вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса, приводят его слова РИА Новости. Песков уточнил, что саммит действительно готовился в сжатые сроки, однако все необходимые параметры были соблюдены.

Помимо прочего, он призвал не делать преждевременных прогнозов касательно результатов переговоров, что было бы ошибкой.

Перед саммитом, накануне, российский лидер провел совещание в Кремле, в котором приняла участие делегация РФ на переговорах. Он выразил надежду, что по итогам саммита появится возможность заключения новых соглашений со Штатами в области стратегических наступательных вооружений на последующих этапах взаимодействия. Президент также упомянул, что основной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. По словам российского лидера, США прилагают энергичные и искренние усилия в этом вопросе.

В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что Россия на предстоящем саммите может поднять вопрос снятия вторичных санкций для ее партнеров, в частности речь пойдет о банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

«С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье. Я думаю, что будет поставлен вопрос о снятии санкций с российских банков и с зарубежных банков, которые проводят транзакции с Россией. Известно, что все китайские банки отказались от обслуживания операций с Россией даже в юанях, опасаясь вторичных санкций. Но и не исключено, что будет обсуждаться вопрос о возможном инвестиционном сотрудничестве с США», - поделился он.

Помимо прочего, Нечаев полагает, что Россия может инициировать обсуждение поставок «Боингов».

«Также могут затронуть крайне болезненный для России вопрос дальнемагистральных самолетов, не исключаю, что будет поставлен вопрос о возобновлении поставок "Боингов"», - рассказал он.

Тем временем некоторые стали проводить параллель предстоящей встречи лидеров РФ и США с Ялтинской конференцией 1945 года. Однако зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что между двумя мероприятиями существует фундаментальное различие – тогда встретившиеся в Крыму лидеры СССР, Великобритании и США «были на одной стороне», а в настоящее время Вашингтон и Москва находятся «по разные стороны баррикад», приводит его слова «Газета.Ru».

Журавлев также выразил мнение, что никаких документов по итогам саммита подписано не будет.