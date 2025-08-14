Коц: Зеленский не станет выполнять условия России по прекращению огня

Российский военкор Александр Коц считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет соблюдать условия прекращения огня, предложенные Россией. По его словам, добиться их выполнения можно лишь военным путем.

Коц напомнил, что предыдущие соглашения — «Минск-1» и «Минск-2» — Киев использовал как передышку для наращивания сил, отмечает «Свободная пресса».

Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся на мир

Заявление прозвучало за сутки до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Главной темой которой станет поиск путей завершения боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

