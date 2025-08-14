Российский военкор Александр Коц считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет соблюдать условия прекращения огня, предложенные Россией. По его словам, добиться их выполнения можно лишь военным путем.

Коц напомнил, что предыдущие соглашения — «Минск-1» и «Минск-2» — Киев использовал как передышку для наращивания сил, отмечает «Свободная пресса».