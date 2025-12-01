Если стресс начинает влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на физическое, следует обращаться к психологу, сказал в эфире НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Четверо из десяти россиян часто сталкиваются со стрессом. По данным аналитического центра ВЦИОМ, уровень внутреннего напряжения вырос за три года в полтора раза. Наиболее уязвимыми считаются миллениалы (родившиеся 1982 по 2000 годах): у них индекс стресса зашкаливает, и это прямая дорога к выгоранию, утверждают эксперты. На фоне этого растет спрос на услуги психологов и психотерапевтов. Среди зумеров и младших миллениалов к специалистам обращаются уже не эпизодически, а системно (такой опыт имеют чуть более четверти). Жавнеров перечислил основные причины стресса.