Психолог рассказал, когда из-за стресса нужно обращаться к врачу
Конкурентная среда, соцсети и вредные привычки чаще всего приводят к стрессу современного человека, заявил НСН Павел Жавнеров.
Если стресс начинает влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на физическое, следует обращаться к психологу, сказал в эфире НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Четверо из десяти россиян часто сталкиваются со стрессом. По данным аналитического центра ВЦИОМ, уровень внутреннего напряжения вырос за три года в полтора раза. Наиболее уязвимыми считаются миллениалы (родившиеся 1982 по 2000 годах): у них индекс стресса зашкаливает, и это прямая дорога к выгоранию, утверждают эксперты. На фоне этого растет спрос на услуги психологов и психотерапевтов. Среди зумеров и младших миллениалов к специалистам обращаются уже не эпизодически, а системно (такой опыт имеют чуть более четверти). Жавнеров перечислил основные причины стресса.
«Есть общие факторы, которые влияют на состояние людей. Во-первых, сегодня у нас очень конкурентная среда, жизнь очень ускорилась, все быстро меняется. Это главные причины стресса. Отдельно могу выделить соцсети, которые влияют на скорость получения информации. Это приводит к тому, что уровень эмоциональности выше у человека. Он чаще наблюдает яркие и быстрые картинки, чем лес, поле, солнечную погоду, тишину. Это все расшатывает нервную систему. Базовые потребности в безопасности, еде, сне у большинства удовлетворены. После этого человек стремится к самореализации, творчеству. В итоге он начинает погружаться в психологические оценки, рассуждения. А это может провоцировать негативные эмоции. Во-вторых, еть еще и физическая сторона, связанная с образом жизни: сигареты, алкоголь, фастфуд, неправильное питание, недосып. Все это ухудшает состояние человека и автоматически повышает восприимчивость к стрессу», - рассказал он.
Специалист также пояснил, когда из-за уровня стресса нужно бить тревогу.
«Нет людей, которые не сталкивались со стрессом. У каждого человека в мире случается стресс. Но к реальной проблеме, например, в виде тревожности это приводит не тогда, когда много стресса, а когда есть такая особенность личности. Если человек с детства тревожный, стресс накапливается, формируется запас. И потом на 121-м стрессе, грубо говоря, он впадает в обостренное состояние. Человек начинает чувствовать около 40 симптомов в теле: головокружение, напряжение, слабость в ногах, нехватка воздуха, потливость, скачки давления и так далее. Если такие симптомы возникают на фоне эмоций, уровень тревожности достиг предела. В этот момент человеку надо уже обращаться к специалисту», - предупредил собеседник НСН.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.
