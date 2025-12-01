Захарова: НАТО демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации

По её словам, такие безответственными заявления направлены на подрыв усилий по выходу из украинского кризиса.

Также Захарова указала, что людям, допускающим подобные формулировки, необходимо понимать риски и «возможные последствия, в том числе для самих членов альянса».

«В Брюсселе любят повторять мантру о «сугубо оборонительном» характере альянса. Саморазоблачительные откровения Драгоне... подводят жирную черту под этой мифологией», - заключила она.

Ранее Драгоне заявил, что обсуждение возможности нанесения упреждающих ударов подобной можно было бы считать «оборонным действием», пишут «Известия».

