Захарова: НАТО демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации
Заявления главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара по России демонстрирует готовность блока к дальнейшей эскалации. Как пишет RT, об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, такие безответственными заявления направлены на подрыв усилий по выходу из украинского кризиса.
Также Захарова указала, что людям, допускающим подобные формулировки, необходимо понимать риски и «возможные последствия, в том числе для самих членов альянса».
«В Брюсселе любят повторять мантру о «сугубо оборонительном» характере альянса. Саморазоблачительные откровения Драгоне... подводят жирную черту под этой мифологией», - заключила она.
Ранее Драгоне заявил, что обсуждение возможности нанесения упреждающих ударов подобной можно было бы считать «оборонным действием», пишут «Известия».
