Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что не намерен вести переговоры вместо России и Украины - они должны договориться сами.
По его словам, в случае удачного саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, он сразу свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию соответствующей встречи.
«Если нет – я никому не стану звонить, а просто отправлюсь домой», - сказал он.
Также Трамп указал, что оценивает вероятность провала переговоров с Путиным в 25%, добавив, что в случае неудачи готов ввести новые антироссийские санкции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не следует пытаться предугадать результаты встречи Путина и Трампа на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
