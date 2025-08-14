Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами

По его словам, в случае удачного саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, он сразу свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию соответствующей встречи.

«Если нет – я никому не стану звонить, а просто отправлюсь домой», - сказал он.

Также Трамп указал, что оценивает вероятность провала переговоров с Путиным в 25%, добавив, что в случае неудачи готов ввести новые антироссийские санкции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не следует пытаться предугадать результаты встречи Путина и Трампа на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

