В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа

В центре Анкориджа на Аляске, где 15 августа состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вандал повредил Собор Святого Семейства. Как сообщил телеканал KTUU, во вторник вечером мужчина бросал в здание кирпичи.

Информация о мотивах его действий не раскрывается. По данным телеканала, несмотря на повреждения, церковь продолжает работать и остается открытой для прихожан.