В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа

В центре Анкориджа на Аляске, где 15 августа состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вандал повредил Собор Святого Семейства. Как сообщил телеканал KTUU, во вторник вечером мужчина бросал в здание кирпичи.

Информация о мотивах его действий не раскрывается. По данным телеканала, несмотря на повреждения, церковь продолжает работать и остается открытой для прихожан.

Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Сотрудники храма сообщили, что записи с камер наблюдения уже переданы в полицию.

В переговорах в Анкоридже примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

