В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
В центре Анкориджа на Аляске, где 15 августа состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вандал повредил Собор Святого Семейства. Как сообщил телеканал KTUU, во вторник вечером мужчина бросал в здание кирпичи.
Информация о мотивах его действий не раскрывается. По данным телеканала, несмотря на повреждения, церковь продолжает работать и остается открытой для прихожан.
Сотрудники храма сообщили, что записи с камер наблюдения уже переданы в полицию.
В переговорах в Анкоридже примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
- В Ростове-на-Дону увеличилось число поврежденных после атаки дронов домов
- СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
- Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа
- В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии
- Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»
- Интерес женщин к триллерам объяснили попыткой спрятаться от реальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru