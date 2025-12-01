Глава «Росчайкофе» назвал три причины высоких цен на кофе
В России на стоимость кофейного напитка повлияли общемировые тренды, а также внедрение дополнительной системы маркировки, заявил НСН Рамаз Чантурия.
Весь кофе в Россию привозят из других стран, поэтому цена растет от санкционного давления, нестабильного курса доллара и роста потребления в Юго-восточной Азии. Отдельный негативный фактор — обязательная маркировка. Об этом рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с НСН.
Натуральный зерновой кофе в РФ за год подорожал на 27–30%, а спрос на напитки из него снизился на 14–25%. Причины — засуха в Бразилии, сокращение производства робусты во Вьетнаме, инфляция и удорожание логистики. Об этом сообщили «Известия». Чантурия отметил, что это новый тренд.
«В последние полтора года мы живем в условиях очень высоких цен на кофе. Все колебания стоимости сырья, которые мы видим на мировых биржах, происходят в высоком ценовом коридоре — это нетипично высокие цены для кофейного рынка последних 50-100 лет. Основным фактором, который повлиял на такую ситуацию, стало то, что за последние 10-15 лет в мире произошло существенное изменение качества потребления. Повысилась востребованность кофе в густонаселенных регионах мира. таких как Китай, Индия, Индонезия. К этому были не готовы те страны, где выращивается кофе. Поэтому спрос в последние годы постоянно был очень высоким, а предложение на мировом рынке сохранялось в тех же интервалах, что и 20-30 лет назад. Это привело к тому, что любая ситуация — малейшая засуха, наводнение, заморозки — резко отражаются на бирже», — объяснил он.
Чантурия также подчеркнул, что в России есть и другие факторы роста цен.
«В России стоимость кофе, как в магазинах, так и в кофейнях, зависит от стоимости зерен, тяжелой логистики, а также довольно дорогой финансовой истории, учитывая, что кофе — это импортный продукт, и нам приходится его покупать в условиях санкционного давления. Мы живем с очень высокими кредитными ставками. Любой бизнес привлекает заемные средства у банков, а стоимость кредитов сейчас очень высокая из-за ключевой ставки. Эти расходы влияют на цене готовой продукции. Если продолжать дальше к кофейням, то у них есть затраты на аренду, которая также растет. Здесь надо отметить, что помимо этих вещей, сейчас еще компании готовятся к введению обязательной маркировки. Постановление было принято 31 мая 2025, а вступит в силу 1 июня для кофейных напитков. Бизнес осуществляет закупки оборудования, которое требуется для проведения маркировки, внедряет личные IT-решения, которые стоят достаточно дорого для того. Мы как представители индустрии предлагали отсрочить этот момент, но пока мы не были услышаны», — указал он.
Чантурия добавил, когда россиянам ждать более дешевого кофе.
«Есть определенные надежды на то, что к концу года 2026 стоимость кофе немножко будет снижаться, но пока все-таки я бы предпочел, наверное, отталкиваться от сценариев, при котором кофе будет продолжать оставаться достаточно дорогим. Если говорить о стоимости в России, то тут все зависит от ряда факторов, прежде всего от курса доллара. При его стабильности стоимость кофе в конце 2026 может снизиться. А если он вырастет, то это существенно скажется на цене. Мы рассчитываем на то, что высокие цены на кофе будут относительно стабильны в следующем году с аккуратной надеждой на снижение их к концу года. А стоимость кофе в рублях зависит от факторов, которые все-таки складываются внутри страны, экономических факторов, которые давят на себестоимость. И здесь пока прогнозировать достаточно сложно», — заключил собеседник НСН.
Ранее Чантурия назвал в беседе с НСН причины подорожания чая в России.
