Весь кофе в Россию привозят из других стран, поэтому цена растет от санкционного давления, нестабильного курса доллара и роста потребления в Юго-восточной Азии. Отдельный негативный фактор — обязательная маркировка. Об этом рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с НСН.



Натуральный зерновой кофе в РФ за год подорожал на 27–30%, а спрос на напитки из него снизился на 14–25%. Причины — засуха в Бразилии, сокращение производства робусты во Вьетнаме, инфляция и удорожание логистики. Об этом сообщили «Известия». Чантурия отметил, что это новый тренд.