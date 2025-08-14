Экс-министр экономики РФ раскрыл возможные темы саммита с США на Аляске

Глава Минфина РФ и глава РФПИ едут участвовать в саммите на Аляске, вероятно, чтобы затронуть вопросы о санкциях в отношении теневого флота РФ, банков, а также о поставке «Боингов», заявил НСН Андрей Нечаев.

Россия на предстоящем саммите с США в пятницу может поднять вопрос снятия вторичных санкций для ее партнеров, в частности речь пойдет о банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Стали известны некоторые участники российской делегации, которая отправится на саммит России и США в Анкоридж на Аляску вместе с президентом России Владимиром Путиным. По данным РБК и Reuters, туда поедет уже ездивший в США глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также министр финансов РФ Антон Силуанов и министр обороны страны Андрей Белоусов. Нечаев рассказал, какие вопросы могут обсуждаться на саммите.

«Я не знаю, что они предложат, и на какие уступки американцы будут готовы. С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье. Я думаю, что будет поставлен вопрос о снятии санкций с российских банков и с зарубежных банков, которые проводят транзакции с Россией. Известно, что все китайские банки отказались от обслуживания операций с Россией даже в юанях, опасаясь вторичных санкций. Но и не исключено, что будет обсуждаться вопрос о возможном инвестиционном сотрудничестве с США. Также могут затронуть крайне болезненный для России вопрос дальнемагистральных самолетов, не исключаю, что будет поставлен вопрос о возобновлении поставок "Боингов"», - рассказал он.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет урегулирование украинского кризиса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

