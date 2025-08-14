Россия на предстоящем саммите с США в пятницу может поднять вопрос снятия вторичных санкций для ее партнеров, в частности речь пойдет о банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Стали известны некоторые участники российской делегации, которая отправится на саммит России и США в Анкоридж на Аляску вместе с президентом России Владимиром Путиным. По данным РБК и Reuters, туда поедет уже ездивший в США глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также министр финансов РФ Антон Силуанов и министр обороны страны Андрей Белоусов. Нечаев рассказал, какие вопросы могут обсуждаться на саммите.