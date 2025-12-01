Более 30 подростков задержали в Санкт-Петербурге за дебош

Инцидент произошёл 30 ноября. Как рассказали очевидцы, агрессивно ведущие себя подростки выбегали на проезжую часть, кричали, повредили остановку, нанесли на строения дискредитирующие надписи и сорвали токоприёмник с крыши троллейбуса.

Отмечается, что в отдел полиции были доставлены 33 подростка из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Позже был задержан 18-летний житель Приморского района. По словам несовершеннолетних, они являются подписчиками одной из соцсетей, где их «призвали встретиться в определённом месте и следовать толпой до здания на улице Челюскина, где они должны были забраться на крышу».

В полиции рассказали, что несколько подростков были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, а также за мелкое хулиганство. В отношении родителей пятерых дебоширов были составлены протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Также по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

После проведения профилактических бесед подростков передали законным представителям.

Ранее в СК РФ заявили о задержании завербованного украинскими боевиками подростка, который планировал осуществить теракт в одном из православных храмов в Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

