«Зарплаты за последние несколько лет подрастали. Экономисты утверждали, что компании достигли предела и не могут повышать зарплаты линейному персоналу. Но на практике зарплаты росли, так как кандидатов на рынке не хватает. Во всех отраслях на стартовой позиции зарплаты выросли, они стали рыночными. Компании на всех вакансиях выравняли зарплаты, конкурируют друг с другом не только деньгами, но и другими условиями труда», - объяснил он.

При этом повышение зарплат не коснулось руководящих должностей, подчеркнул Ветерков.

«С другой стороны, в рамках текущей экономической ситуации у многих компаний снизился уровень прибыли, поэтому снизились и бонусы для руководителей, для топ-менеджеров. Поэтому на таких позициях последние два-три года мы как раз не видим повышения зарплат. У них уровень зарплат остается примерно таким же. Поэтому разрыв и снижается. Для экономики это положительная сторона, снижение разрыва считается справедливым. Если говорим про более массовые профессии, теперь квалифицированные рабочие стали получать больше, что для экономики, конечно, плюс», - добавил он.

Технические специалисты, работающие с искусственным интеллектом (ИИ), могут получать от 350 тысяч рублей в месяц, в то время как промпт-инженеры, обучающие нейросети, зарабатывают куда меньше, сказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

