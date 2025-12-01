В России объяснили сокращение разрыва в зарплатах богатых и бедных
За последние несколько лет квалифицированные рабочие стали получать больше, что для экономики считается положительным эффектом, заявил НСН Александр Ветерков.
В последние два-три года зарплаты у топ-менеджеров не росли, а линейный персонал стал получать больше из-за дефицита кадров, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.
Разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников в России в 2025 году сократился до 12,7 раза, что стало минимальным показателем с 2000 года. Тогда этот разрыв почти достигал 30-кратного значения. По данным Росстата, в 2025 году самые бедные работники зарабатывали около 25 тыс. руб., а самые богатые — более 315 тыс. руб, пишут «Известия». Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $17,874 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Ветерков объяснил причину такого «тренда».
«Зарплаты за последние несколько лет подрастали. Экономисты утверждали, что компании достигли предела и не могут повышать зарплаты линейному персоналу. Но на практике зарплаты росли, так как кандидатов на рынке не хватает. Во всех отраслях на стартовой позиции зарплаты выросли, они стали рыночными. Компании на всех вакансиях выравняли зарплаты, конкурируют друг с другом не только деньгами, но и другими условиями труда», - объяснил он.
При этом повышение зарплат не коснулось руководящих должностей, подчеркнул Ветерков.
«С другой стороны, в рамках текущей экономической ситуации у многих компаний снизился уровень прибыли, поэтому снизились и бонусы для руководителей, для топ-менеджеров. Поэтому на таких позициях последние два-три года мы как раз не видим повышения зарплат. У них уровень зарплат остается примерно таким же. Поэтому разрыв и снижается. Для экономики это положительная сторона, снижение разрыва считается справедливым. Если говорим про более массовые профессии, теперь квалифицированные рабочие стали получать больше, что для экономики, конечно, плюс», - добавил он.
Технические специалисты, работающие с искусственным интеллектом (ИИ), могут получать от 350 тысяч рублей в месяц, в то время как промпт-инженеры, обучающие нейросети, зарабатывают куда меньше, сказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru