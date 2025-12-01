МВД РФ: За год биометрия помогла выявить 43 тысячи нелегалов

Она напомнила, что эксперимент проходит в аэропортах Московского авиаузла и на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. В его рамках собираются отпечатки пальцев и фотографии иностранцев, которые помещаются в информационные базы МВД РФ.

«Работа по контролю за въездом иностранных граждан в Россию, их пребыванием и выездом из страны будет продолжена», - добавила Волк.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что мигрантов надо штрафовать или сажать в тюрьму, но не выгонять из России.

