МВД РФ: За год биометрия помогла выявить 43 тысячи нелегалов
Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев, стартовавший 1 декабря 2024 года, позволил выявить более 43 тысяч лиц, которым въезд в Россию запрещён по различным причинам. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она напомнила, что эксперимент проходит в аэропортах Московского авиаузла и на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. В его рамках собираются отпечатки пальцев и фотографии иностранцев, которые помещаются в информационные базы МВД РФ.
«Работа по контролю за въездом иностранных граждан в Россию, их пребыванием и выездом из страны будет продолжена», - добавила Волк.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что мигрантов надо штрафовать или сажать в тюрьму, но не выгонять из России.
