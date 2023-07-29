«Самоуничижение МУС». В России снова изумились решению арестовать Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента РФ Владимира Путина в России рассматривают как политическую комедию, которая подтверждает недееспособность организации.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал опасным для мира на всей планете решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. По его словам, Россия презирает МУС и желает ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия.
Дипломат Василий Корчмарь через "Радиоточку НСН" назвал решение МУС выдать ордер на "арест" Владимира Путина политической комедией без доказательств.
«Это смотрится как политическая комедия, плохо пахнет, но не имеет никакого значения. Для того, чтобы завести уголовное дело, необходимо представить доказательства. Есть соответствующая процедура, адвокаты, предварительное следствие, а вот так просто взять и объявить, - это больше похоже на политическое решение, их наглость известна всем. Пусть они докажут, что Россия во всем виновата, а они ни при чем и в течение 30 лет не готовили провокации на территории Украины», - отметил он.
Президенту России Владимир Путин пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС в Йоханнесбург из-за ордера на арест Международного уголовноего суда (МУС). Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
ЮАР, подписавшая Римский статут, учреждающий МУС, по правилам, должна была арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию государства. Президент ЮАР Сирил Рамафоса перед началом саммита заявил, что постановление Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, согласно которому ему придётся арестовать российского лидера Владимира Путина, если он приедет в страну на саммит БРИКС, было бы равносильно объявлению войны, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что основная оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» обратилась в Верховный суд страны с просьбой заставить действующее правительство выполнить ордер МУС, так как ЮАР подписала Римский статут и, соответственно, связана его решениями.
В ответном письме под присягой Рамафоса указал, что власти республики осознают свои юридические обязательства. По его словам, пока Путин не приземлится на территории ЮАР — а он может никогда этого не сделать — он не обязан высказываться по этому поводу.
«Россия ясно дала понять, что арест Путина будет объявлением войны России... Южная Африка не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет», - подчеркнул южноафриканский лидер.
Рамафоса добавил, что Южная Африка попыталась обойти ордер посредством переноса саммита в Китай, либо проведением встречи в виртуальном формате, но другие члены БРИКС наложили вето на оба варианта.
Попытка ареста президента РФ, руководителя ведущей ядерной державы Владимира Путина на саммите БРИКС была бы безумием, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН.
«БРИКС – очень важная организация. Россия очень ответственно и серьезно участвует в этом формате. То, что мы будем участвовать активно – это однозначно. Президент будет решать сам, ехать ему или нет. Попытаться арестовать президента РФ – это безумие. Ордер МУС – это маразм абсолютно убогой организации, она никогда не была дееспособной, это самоунижение. Арест президента и руководителя ведущей ядерной державы – это что-то трудно поддающееся осмыслению», - сказал Долгов.
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось опровергать сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны. По словам представителя Кремля, «этого не звучало, здесь нечего объяснять».
Объявлена в розыск судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, сообщает ТАСС. Именно она выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина. Аканэ объявлена в розыск по уголовной статье.
Весной 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.
Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчёт, в котором Международный уголовный суд (МУС) призывают выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
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