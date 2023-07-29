«Самоуничижение МУС». В России снова изумились решению арестовать Путина

Дипломат Василий Корчмарь через "Радиоточку НСН" назвал решение МУС выдать ордер на "арест" Владимира Путина политической комедией без доказательств.



«Это смотрится как политическая комедия, плохо пахнет, но не имеет никакого значения. Для того, чтобы завести уголовное дело, необходимо представить доказательства. Есть соответствующая процедура, адвокаты, предварительное следствие, а вот так просто взять и объявить, - это больше похоже на политическое решение, их наглость известна всем. Пусть они докажут, что Россия во всем виновата, а они ни при чем и в течение 30 лет не готовили провокации на территории Украины», - отметил он.



Президенту России Владимир Путин пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС в Йоханнесбург из-за ордера на арест Международного уголовноего суда (МУС). Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.