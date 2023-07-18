Bloomberg: Президент ЮАР заявил, что арест Путина будет означать объявление войны

Отмечается, что основная оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» обратилась в Верховный суд страны с просьбой заставить действующее правительство выполнить ордер МУС, так как ЮАР подписала Римский статут и, соответственно, связана его решениями.

В ответном письме под присягой Рамафоса указал, что власти республики осознают свои юридические обязательства. По его словам, пока Путин не приземлится на территории ЮАР — а он может никогда этого не сделать — он не обязан высказываться по этому поводу.

«Россия ясно дала понять, что арест Путина будет объявлением войны России... Южная Африка не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет», - подчеркнул южноафриканский лидер.

Рамафоса добавил, что Южная Африка попыталась обойти ордер посредством переноса саммита в Китай, либо проведением встречи в виртуальном формате, но другие члены БРИКС наложили вето на оба варианта. При этом российская сторона отказалась от предложения, чтобы российскую делегацию вместо Путина возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, формат саммита БРИКС до сих пор не определён, поэтому участие Владимира Путина в мероприятие ещё обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

