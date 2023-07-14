«Путешествие или телефон»: В Совфеде не считают ловушкой приглашение Путина в Турцию

Настойчивые приглашения Владимиру Путину посетить Турцию со стороны президента этой страны не связаны с желанием заманить российского лидера на территорию НАТО, заявил в интервью НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в последние дни, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. При этом в Кремле отметили, что пока в графике Путина разговора с Эрдоганом нет.