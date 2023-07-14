«Путешествие или телефон»: В Совфеде не считают ловушкой приглашение Путина в Турцию

Эрдоган зовет к себе Путина из-за интересов Турции, при этом остаются телефон, видеосвязь и возможность встретиться в другой стране, сказал в эфире НСН сенатор Андрей Климов.

Настойчивые приглашения Владимиру Путину посетить Турцию со стороны президента этой страны не связаны с желанием заманить российского лидера на территорию НАТО, заявил в интервью НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в последние дни, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. При этом в Кремле отметили, что пока в графике Путина разговора с Эрдоганом нет.

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«У нас есть специальные службы, которые занимаются безопасностью президента, это очень профессиональные люди, которые оценивают все эти вещи. В настойчивых инициативах Эрдогана по встрече нет противоречия, они продиктованы интересами Турции, а не России. Есть много вопросов, которые он может порешать с помощью России», - сказал Климов, отвечая на вопрос, может ли что-то угрожать самолету Путина на территории страны, входящей в НАТО.

При этом он высказал мнение, что Путин может встретиться с Эрдоганом и в другой стране.

«Есть администрация президента, которая планирует эти встречи. Несколько дней назад оттуда заявили, что пока в графиках президента России нет таких путешествий. Если речь идет о необходимости оперативной связи, имеется телефон, есть видеоконференции, есть возможность встречаться в других местах, не обязательно в Турции», - заключил собеседник НСН.
«Арестовать судей в Гааге!»: Как в России отреагировали на возможный арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. На этом фоне в Германии, Молдавии и ряде других стран заявили, что выполнят решение МУС в случае визита к ним Путина.

Президент РФ приглашен на саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР в очном формате. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 14 июля, что окончательное решение по возможной поездке Путина в Южную Африку пока не принято, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОЭрдоганВладимир Путин

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