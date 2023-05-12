Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда в отношении России демонстративным, бессмысленным и жалким. Об этом он заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.
Медведев отметил, что американское финансирование суда выглядит как взятка от Вашингтона. Он напомнил, что в текущем году бюджет суда вырос на 24 миллиона евро.
Зампред также считает неудивительным решение суда вступить в конфронтацию с Россией.
«Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия», - подытожил Медведев.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей Международного уголовного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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