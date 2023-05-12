Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда в отношении России демонстративным, бессмысленным и жалким. Об этом он заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле заявили о ничтожности ордера МУС на арест Путина

Медведев отметил, что американское финансирование суда выглядит как взятка от Вашингтона. Он напомнил, что в текущем году бюджет суда вырос на 24 миллиона евро.

Зампред также считает неудивительным решение суда вступить в конфронтацию с Россией.

«Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия», - подытожил Медведев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей Международного уголовного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры