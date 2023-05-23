Молдавия арестует Путина в случае его приезда в республику
Молдавия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и будет выполнять его решения. Об этом президент республики Майя Санду сказала в интервью Euronews Romania. Так она ответила на вопрос, арестуют ли в случае приезда в республику президента РФ Владимира Путина, чей арест санкционировал МУС.
Молдавия ратифицировала статут в 2010 году. Его также подписали 123 страны, в том числе все 27 стран Евросоюза. Россия, а также США и Китай юрисдикцию суда не признают.
17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. В ответ СКР объявил в розыск выдавших ордер на арест российского президента судей МУС.
Власти ЮАР намерены убедить Кремль отказаться от идеи поездки Путина на саммит БРИКС, который пройдет летом в Йоханнесбурге, из-за ордера МУС об его аресте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru