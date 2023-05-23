Молдавия арестует Путина в случае его приезда в республику

Молдавия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и будет выполнять его решения. Об этом президент республики Майя Санду сказала в интервью Euronews Romania. Так она ответила на вопрос, арестуют ли в случае приезда в республику президента РФ Владимира Путина, чей арест санкционировал МУС.

Молдавия ратифицировала статут в 2010 году. Его также подписали 123 страны, в том числе все 27 стран Евросоюза. Россия, а также США и Китай юрисдикцию суда не признают.