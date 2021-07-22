«Рычаги давления». Германия и США договорились об антироссийских манипуляциях «Северным потоком-2»

Украинские политологи считают, что достройка и введение «Северного потока-2» станет сильнейшим репутационным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Оппоненты смешают его с грязью, обвинив в геополитическом проигрыше, серьезных экономических потерях», - сказал изданию Страна.ua политолог Анатолий Октисюк.

«Будем надеяться, что президент Зеленский выберет путь бороться, а не молчать. Тезис о предшественниках не сработает. Фактически 60% газопровода, по имеющимся данным, построено именно за два последних года, а вот при предшественниках этот процесс беспощадно тормозился санкциями. <…> Никакой газ не пойдет по “трубе Путина”, пока ее не сертифицировано. Ничего не согласовано, пока Киев путем активной и действенной, а не пиар-дипломатии будет бороться, привлекая на свою сторону коалицию единомышленников. Не молчите», - написал в своем Телеграм-канале бывший замглавы Администрации президента Порошенко по международным делам Константин Елисеев.

Между тем, в Белом доме уже попросили украинских политиков воздержаться от комментариев в связи с новыми соглашениями Берлина и Вашингтона по «Северному потоку–2».

«США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере - постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины - в этом случае, это Америка – это уже совсем не нравится», - сказал НСН в этой связи немецкий политолог Александр Рар.

