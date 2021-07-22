«Рычаги давления». Германия и США договорились об антироссийских манипуляциях «Северным потоком-2»
Берлин и Вашингтон обещают не допустить использование Россией «Северного потока-2» в качестве «оружия». В Москве считают подобную риторику недопустимой.
Германия и США раскрыли суть договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». На сайте МИД ФРГ представлен соответствующий документ, который в Москве сочли «враждебным» и не соответствующим духу женевских переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Газопровод, который позволит России использовать альтернативные Украине пути транзита газа в Европу, будет достроен. При этом сохранится возможность манипулировать им для политического давления на Москву. Будет создан «зеленый фонд» для поддержки Украины с инвестициями в миллиард долларов. Кроме того, Берлин и Вашингтон намерены использовать все возможности, чтобы Россия еще на 10 лет продлила транзит газа через Украину.
Антироссийские санкции. «Интрига раскрыта?»
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков, главной интригой договора было то, смогут ли США заставить Европу ввести особый правовой режим для «Северного потока-2», предусматривающий возможность его остановки в качестве антироссийских санкции.
В документе, опубликованном МИД ФРГ, указано, что Германия выразила готовность принять меры в отношении России, если Москва попытается использовать поставку энергоносителей «в качестве оружия» или совершит «агрессивные действия» против Украины.
Речь идет об ограничениях экспорта российского газа в Европу, чтобы Москва «не использовала какой-либо газопровод, в том числе «Северный поток-2», для достижения политических целей посредством использования энергетики в качестве оружия», отмечает «Интерфакс».
В Вашингтоне подтвердили, что будут рассматривать возможность новых ограничительных мер в связи с «Северным потоком -2». Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, цель США - «снизить геополитическое воздействие» данного проекта.
Транзит газа через Украину. «Еще 10 лет»
Действующий контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» завершится в 2024 году, в связи с чем Украина постоянно говорит о неких «компенсациях», опасаясь, что с запуском «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Россия будет экспортировать газ в обход Украины.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что «единственно приемлемым» для Киева будет новый контракт на транзит российского газа на 15 лет в объеме 45-50 миллиардов кубометров в год. Однако Игорь Юшков объяснял НСН, что требование Украиной «компенсаций» - это «абсурдная история». По его словам, с января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине.
При этом в договоре между Германией и США говорится, что ФРГ обязуется использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите газа через Украину был продлен еще на 10 лет. По мнению Вашингтона и Берлина, продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Европы.
Поддержка Украины. «Зеленый миллиард»
Еще один пункт договора - Германия создаст «зеленый фонд» для поддержания энергобезопасности Украины. В него планируется инвестировать не менее $1 миллиарда. Первоначальный взнос ФРГ в этот фонд составит не менее $175 миллионов. США же обеспечат ему «политическую и техническую» помощь.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» предрекал, что Германия не даст Украине денег, но при этом «будет предлагать какие-то «зеленые» сделки, сотрудничество в энергетической сфере, будут включать Украину в какие-то общеевропейские проекты по «зеленой» экономике».
Реакция Москвы. «Враждебная тональность!»
В Москве уже отреагировали на договоренности по «Северному потоку-2» Германии и США.
«Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», - сказал посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Россия не использует энергоресурсы для политического давления на кого-либо, поэтому подобная риторика и угрозы неприемлемы, как и практика односторонних нелегитимных санкций, отмечает «Лента.ру».
Реакция Киева. «Продолжают хамить»
Между тем, в Киеве выразили недовольство соглашением Германии и США по «Северному потоку-2».
«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», - говорится в совместном заявлении Украины и Польши, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Авторы заявления пообещали «работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока-2», отмечает РБК. В Киеве и Варшаве считают, что договоренности по этому газопроводу должны согласовываться со странами, на которых больше всего скажутся «негативные последствия» его запуска.
Украинские политологи считают, что достройка и введение «Северного потока-2» станет сильнейшим репутационным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Оппоненты смешают его с грязью, обвинив в геополитическом проигрыше, серьезных экономических потерях», - сказал изданию Страна.ua политолог Анатолий Октисюк.
«Будем надеяться, что президент Зеленский выберет путь бороться, а не молчать. Тезис о предшественниках не сработает. Фактически 60% газопровода, по имеющимся данным, построено именно за два последних года, а вот при предшественниках этот процесс беспощадно тормозился санкциями. <…> Никакой газ не пойдет по “трубе Путина”, пока ее не сертифицировано. Ничего не согласовано, пока Киев путем активной и действенной, а не пиар-дипломатии будет бороться, привлекая на свою сторону коалицию единомышленников. Не молчите», - написал в своем Телеграм-канале бывший замглавы Администрации президента Порошенко по международным делам Константин Елисеев.
Между тем, в Белом доме уже попросили украинских политиков воздержаться от комментариев в связи с новыми соглашениями Берлина и Вашингтона по «Северному потоку–2».
«США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере - постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины - в этом случае, это Америка – это уже совсем не нравится», - сказал НСН в этой связи немецкий политолог Александр Рар.
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