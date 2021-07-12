«Поток» и «беднейшая» страна. Статья Путина застигла Зеленского в Германии

Президент РФ Владимир Путин опубликовал в понедельник статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». Она доступна на сайте Кремля.

По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства». Если часть одного народа в ходе своего развития ощутила себя отдельной нацией, то относиться к этому, по мнению Путина, надо с уважением. Однако украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, начали переписывать историю.

Путин также высказал убежденность в том, что Киеву не нужен Донбасс. По мнению российского президента, «Украину втягивали в геополитическую игру, цель которой – превратить ее в плацдарм против России». По его словам, пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала, потребовалась «анти-Россия». Однако Москва не допустит, чтобы «наши исторические территории и живущих там людей использовали против России», пообещал российский лидер.

В своей статье Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе.

«Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку», - написал он.

По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4-х тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. По словам Путина, виноваты в этом украинские власти, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений».