«Поток» и «беднейшая» страна. Статья Путина застигла Зеленского в Германии
Президент Украины отправился в Берлин останавливать новый российский газопровод на фоне вполне адресной критики из Москвы.
Президент РФ Владимир Путин опубликовал в понедельник статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». Она доступна на сайте Кремля.
По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства». Если часть одного народа в ходе своего развития ощутила себя отдельной нацией, то относиться к этому, по мнению Путина, надо с уважением. Однако украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, начали переписывать историю.
Путин также высказал убежденность в том, что Киеву не нужен Донбасс. По мнению российского президента, «Украину втягивали в геополитическую игру, цель которой – превратить ее в плацдарм против России». По его словам, пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала, потребовалась «анти-Россия». Однако Москва не допустит, чтобы «наши исторические территории и живущих там людей использовали против России», пообещал российский лидер.
В своей статье Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе.
«Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку», - написал он.
По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4-х тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. По словам Путина, виноваты в этом украинские власти, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений».
Российский президент коснулся, в том числе, и газовой темы. Он напомнил, что в 1991 – 2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит российского газа в Европу. Путин заявил, что при сохранении экономических связей между двумя странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
Совпадение или нет, но статья Путина вышла в тот день, когда украинский президент Владимир Зеленский приехал с двухдневным рабочим визитом в Германию. На данный момент известно, что его встреча с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр была отменена. О причине такого решения представитель военного ведомства журналистам не сообщил.
Зато в понедельник состоялась встреча Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель. Они, в частности, обсуждали один из важнейших для украинского президента вопросов – газопровод «Северный поток-2».
В ходе брифинга, состоявшегося после переговоров, Меркель пообещала, что Германия продолжит поддерживать и помогать «другу Украине». Она заявила, что постарается сделать так, чтобы транзит газа продолжился через Украину и после запуска российского газопровода.
Между тем, ранее сегодня пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский на встрече с Меркель поднимет вопрос остановки строительства «Северного потока-2». Никифоров назвал это «программой максимум» визита в Берлин. Он добавил, что в случае, если газопровод всё же запустят, президент будет говорить о гарантиях безопасности для Украины, которые могут касаться возвращения оккупированных территорий.
По информации немецкого издания Der Spiegel, за утрату роли транзитера газа из-за открытия «Северного потока-2» в офисе президента рассматривают следующие условия компенсации: выплата в размере 2–3 млрд евро, кредитная линия от Евросоюза на 5 млрд евро либо пролонгация газового контракта с Россией на транзит газа ещё на 10 лет.
Денег Берлин в качестве компенсации Украине вряд ли даст, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Однако, по его мнению, Европа сможет предложить Киеву кое-что другое, например, сотрудничество в энергетической сфере.
«Сейчас можно говорить о том, что Вашингтон и Берлин все-таки договорились. Конфликтов, о которых мы говорили еще пару месяцев назад, сейчас нет. Американцы свыклись с тем, что «Северный поток – 2» будет построен, его остановить невозможно. Сейчас состоится разговор Меркель с Зеленским, плюс на этой неделе Меркель предстоит поездка в Америку, будет решаться главная проблема – американцы требуют, чтобы немцы компенсировали Украине возможные потери от транзита. Как это сделать, никто пока не знает. Я думаю, что такие переговоры ведутся, Украина хочет денег от Германии, а Германия просто так денег давать не будет. Я думаю, что Германия будет предлагать Украине какие-то «зеленые» сделки, сотрудничество в энергетической сфере, будут включать Украину в какие-то общеевропейские проекты по «зеленой» экономике. На это Германия с удовольствием пойдет, насколько это удовлетворит аппетиты украинских коллег, трудно предсказать», - сказал Рар.
По последним данным, «Северный поток-2» может быть достроен уже к концу лета. Руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что работы уже завершены на 98%. В интервью газете Handelsblatt он заявил, что укладочные работы будут закончены в конце августа, в эксплуатацию проект должен быть принят в нынешнем году. При этом компания учитывает, что все еще велик риск дополнительных санкций со стороны США.
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