Госдепартамент раскрыл детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2»

Германия обязуется добиваться продления соглашения с Россией по транзиту газа, а также санкций в отношении РФ в случае использования Москвой энергии в качестве оружия против стран Европы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего выступления на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Ранее Нуланд сообщила о достижении Вашингтоном и Берлином договоренностей по вопросу газопровода «Северный поток-2» и анонсировала объявление деталей соглашения.

Так, власти ФРГ будут обязаны добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа. По условиям соглашения с США, Берлину необходимо пролонгировать договор на 10 лет.

Кроме того, в рамках договоренностей Германия «обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие».

Замглавы Госдепа отметила, что при подготовке американо-германских договоренностей по «Северному потоку-2» США активно консультировались с Украиной.

Нуланд добавила, что соглашение между США и Германией будут опубликовано позднее в среду.

