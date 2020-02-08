Россия поставит Белоруссии нефть и газ без скидок
На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе. Об этом сообщает RT со ссылкой на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Президент Белоруссии покинул Бочаров ручей без заявления для прессы, отмечает Газета.ru.
Поставки газа в 2020 году из России в Белоруссию будут осуществляться по ценам 2019-го года, то есть $127 за 1 тыс. куб. м, уточняют Известия.
Цена на нефть останется без изменений, несмотря на просьбы Белоруссии о скидке. По словам Козака, шаг навстречу Минску в этом направлении означал бы введение государственного регулирования нефтяного рынка. Для Москвы это условие неприемлемо в связи с тем, что постоянное изменений «правил игры» поставит в «непонятное положение» российские нефтяные компании.
«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок едины. На тех же условиях, на которых продаётся нефть на российском рынке, она продаётся и на белорусском рынке, нет отличий», — сказал Козак.
При этом Кремль взял на себя обязательства способствовать достижению коммерческих договорённостей между белорусскими потребителями и нефтяными компаниями в России.
Козак также рассказал, что планируются дальнейшие консультации «на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции» России и Белоруссии, добавляют РИА Новости.
В целом встреча оценивается участниками переговоров позитивно. Хотя Александр Лукашенко воздержался от заявлений для прессы по итогам переговоров.
Напомним, в связи с налоговым маневром Москвы - поэтапным снижением таможенной пошлины и увеличением налога на добычу полезных ископаемых - финансовые потери Минска при закупке российской нефти в 2019 году составили около $330 млн. В связи с этим Белоруссия пытается добиться от России компенсации.
Одновременно Белоруссия ведет поиск альтернативных поставщиков нефти. Так, у Норвегии было приобретено 86 тыс. т сырья. Обсуждается сотрудничество Минска с Украиной, Казахстаном, Азербайджаном Польшей и странами балтийского региона. Предложение о поставках нефти в республику «по мировым» ценам озвучил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Белоруссию 1 февраля - в ходе своего турне по странам бывшего СССР.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил уникальность взаимоотношений Белоруссии и США по покупке нефти. Политолог обратил внимание на то, что «обычно страны, которые набиваются США в друзья, клянчат у них деньги. А Белоруссия готова отдавать свои». Поэтому Помпео покинул Минск в приподнятом настроении, отметил эксперт.
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