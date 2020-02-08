Россия поставит Белоруссии нефть и газ без скидок

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе. Об этом сообщает RT со ссылкой на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Президент Белоруссии покинул Бочаров ручей без заявления для прессы, отмечает Газета.ru.

Поставки газа в 2020 году из России в Белоруссию будут осуществляться по ценам 2019-го года, то есть $127 за 1 тыс. куб. м, уточняют Известия.