СМИ: Игроки «Химок» отменили бойкот и сыграют против «Зенита»

Бойкот игроков был связан с тем, что руководство задерживает им выплату зарплат. Они были готовы не выходить на поле до конца сезона, но сегодня исполняющий обязанности главного тренера Магомед Адиев провел подготовку с основным составом, отмечается в публикации.

Из-за отказа лидеров «Химок» тренироваться на воскресную игру могли выйти дублеры или молодежная команда. В 25-туре РПЛ подмосковный клуб отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с «Зенитом».

Ранее президент Российской премьер-лиги по футболу Александр Алаев пообещал лично пообщаться с игроками команды «Химки» и помочь им решить финансовые проблемы клуба, напоминает НСН.

