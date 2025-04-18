СМИ: Игроки «Химок» отменили бойкот и сыграют против «Зенита»
Футболисты команды «Химки» согласились вернуться к тренировкам и готовятся к следующей игре чемпионата России по футболу (РПЛ), сообщил Telegram-канал «Футбольный Биги».
Бойкот игроков был связан с тем, что руководство задерживает им выплату зарплат. Они были готовы не выходить на поле до конца сезона, но сегодня исполняющий обязанности главного тренера Магомед Адиев провел подготовку с основным составом, отмечается в публикации.
Из-за отказа лидеров «Химок» тренироваться на воскресную игру могли выйти дублеры или молодежная команда. В 25-туре РПЛ подмосковный клуб отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с «Зенитом».
Ранее президент Российской премьер-лиги по футболу Александр Алаев пообещал лично пообщаться с игроками команды «Химки» и помочь им решить финансовые проблемы клуба, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru