Шушкевич: Благодаря Лукашенко Белоруссия заглотила наживку России

Белоруссия продолжит укреплять отношения с Россией, но не будет на них «зацикливаться». Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, Минск будет двигаться лишь в направлении, которое соответствует его национальным интересам. В частности, не будет дружить в ущерб с кем-то или против кого-то.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН поддержал позицию дипломата.

«Макей человек разумный, он все говорит правильно. Но если Беларусь поднатужится, она выйдет из этого трудного положения. В это положение ее загнал Лукашенко. Нужно платить за нефть столько, сколько она стоит, а не смешивать политические вопросы и экономические. Беларусь благодаря Лукашенко заглотила наживку, она сейчас очень много должна России.