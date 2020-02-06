Шушкевич: Благодаря Лукашенко Белоруссия заглотила наживку России
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в беседе с НСН объяснил, почему Минск больше не хочет "зацикливаться" на России.
Белоруссия продолжит укреплять отношения с Россией, но не будет на них «зацикливаться». Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, Минск будет двигаться лишь в направлении, которое соответствует его национальным интересам. В частности, не будет дружить в ущерб с кем-то или против кого-то.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН поддержал позицию дипломата.
«Макей человек разумный, он все говорит правильно. Но если Беларусь поднатужится, она выйдет из этого трудного положения. В это положение ее загнал Лукашенко. Нужно платить за нефть столько, сколько она стоит, а не смешивать политические вопросы и экономические. Беларусь благодаря Лукашенко заглотила наживку, она сейчас очень много должна России.
С таким президентом, который заботится только о сохранении своей власти и "лыка не вяжет" в экономике, в политологии и считает, что ручное управление может привести к положительным результатам, выходить из создавшейся в Беларуси ситуации трудно. Если бы власть у нас была избрана – здесь виноват Кремль, что у нас неизбранная власть, потому что он признает фальсифицированные выборы, тем самым закабаляет Беларусь. У нас одна беда – это наш президент. Он знает только один способ управления "я начальник, ты дурак". То есть он дает команды и требует их выполнения. Он не понимает что такое развитие экономики», - пояснил Шушкевич.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии закупать российскую нефть по мировым ценам.
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