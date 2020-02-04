Момент нефтяной истины Лукашенко

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным действительно пройдет 7 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент Белоруссии анонсировал встречу с российским коллегой и назвал ее «моментом истины».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, о чем будет разговор.

«Эти встречи становятся традиционными, либо в конце года, либо в начале. Каждый год у нас тема одна. Это энергоносители, продажа углеводородов Белоруссии по приемлемым для нее ценам», - сказал эксперт.