Момент нефтяной истины Лукашенко
Эксперт по Белоруссии в беседе с НСН объяснил, о чем будут разговаривать Путин и Лукашенко.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным действительно пройдет 7 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент Белоруссии анонсировал встречу с российским коллегой и назвал ее «моментом истины».
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, о чем будет разговор.
«Эти встречи становятся традиционными, либо в конце года, либо в начале. Каждый год у нас тема одна. Это энергоносители, продажа углеводородов Белоруссии по приемлемым для нее ценам», - сказал эксперт.
Он напомнил, что встреча пройдет после недавнего визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
«Что касается обещаний Помпео, то ничего особенного он не обещал. Он сказал, что Америка готова продавать Белоруссии нефть, сколько она может купить, по рыночным ценам. Это уникальная ситуация. Обычно страны, которые набиваются США в друзья, клянчат у них деньги. А Белоруссия готова отдавать свои. Это дорогого стоит. Поэтому Помпео уехал очень довольный, заручившись финансовой поддержкой Белоруссии», - заключил Зимовский.
Напомним, Помпео посетил Минск 1 февраля в ходе своего турне по странам бывшего СССР.
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