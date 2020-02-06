Лукашенко обвинил Россию в невыполении обязательств по нефти

6 февраля 202014:36

Президент Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по поставкам нефти в Белоруссию. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, сообщает Ura.ru со ссылкой на телекомпанию RNS.

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По словам Лукашенко, Москва обязалась поставить в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. Однако, по его словам, в январе была поставлена лишь четверть от обещанного объема. Белорусский лидер отметил, что из-за разногласий по энергетическим вопросам с Россией Минск регулярно вынужден изменять планы развития своей экономики.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, почему на белорусских АЗС ввели лимиты на бензин.


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ФОТО: president.gov.by
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