Памятник Ленину в Свердловской области стал трамплином для скейтеров
В Верхней Пышме, Свердловская область, архитекторы превратили монумент первому главе Советского государства Владимиру Ленину в часть комплекса для скейтеров, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
В городском сквере появился новый скейт-парк, а постамент выполнен в такой форме, что по нему можно кататься. Проектировщики отметили, что согласовали свою идею с городской администрацией. Они добавили, что обсудили свой проект с местными жителями, и они не выражали никакого недовольства, уточняется в публикации.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) уже негативно отреагировала на произошедшее. По словам ее представителей, они еще не ознакомились с ситуацией подробно, но считают такую идею глупой и преступной, отмечают в материале.
Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил в разговоре с НСН, что предложение переименовать часть площади Ленина в Якутске — это проявление неуважения к истории страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru