Памятник Ленину в Свердловской области стал трамплином для скейтеров

В городском сквере появился новый скейт-парк, а постамент выполнен в такой форме, что по нему можно кататься. Проектировщики отметили, что согласовали свою идею с городской администрацией. Они добавили, что обсудили свой проект с местными жителями, и они не выражали никакого недовольства, уточняется в публикации.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) уже негативно отреагировала на произошедшее. По словам ее представителей, они еще не ознакомились с ситуацией подробно, но считают такую идею глупой и преступной, отмечают в материале.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил в разговоре с НСН, что предложение переименовать часть площади Ленина в Якутске — это проявление неуважения к истории страны.

