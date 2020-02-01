Аналитик: На каждый баррель американской нефти Минску придется купить два российских

«Белорусы ежегодно перерабатывают 18 млн тонн нефти. Американцы могут поставить все эти объемы. Но - черти кроются в деталях. США не уступит ни доллара за баррель от мировой цены на нефть. Россия предлагает Белоруссии за баррель на 10-12 долларов дешевле мировой цены. Получается, что американская нефть дороже российской в среднем на 20 долларов за каждый баррель. В Минске не довольны российской ценой на нефть. И, чтобы заставить Россию дать еще большую скидку, покупают нефть у других государств на 12-18 долларов дороже – за каждый баррель. Также, если Минск купит американскую нефть, придется учитывать ее качество. Два белорусских НПЗ «заточены» под российский сорт нефти Urals. Значит, потребуется перенастраивать заводы (а эфто очень дорогое мероприятие) или смешивать американскую нефть с российской, как это делают на перерабатывающих предприятиях в Польше. Для этого на каждый баррель американской нефти Минску придется купить два российских. Только в таком варианте можно не перенастраивать НПЗ», - отметил эксперт.

По его мнению, если в Минске говорят о готовности покапать американскую нефть, значит, Белоруссия будет покупать еще больше нефти в России.

«Не зря они (власти Белоруссии - прим. НСН) ведут переговоры с США, показывая, что наше место на их рынке займут Соединенные Штаты. То есть, это не экономические, а политические переговоры. Потому что любая альтернативная нефть для Белоруссии будет дороже российской», - заявил Юшков.

Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры о закупках нероссийской нефти, в том числе, с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр.

