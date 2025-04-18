Зеленский ввел санкции против Шамана, Сукачева и Розенбаума
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта.
В частности, в «чёрный» список попали музыканты Ярослав Дронов (Шаман), Александр Розенбаум, Николай Расторгуев и Гарика Сукачёва.
Также рестрикции введены в отношении деятелей культуры РФ: Николая Цискаридзе, Егора Кончаловского, Юрия Куклачева, Оскара Кучеры, Романа Чумакова, Ирины Апексимовой, Александра Панкратова-Чёрного, Никиты Джигурды, Евгения Миронова, Сергея Полунина, Никита Нагорного, Виталия Гогунского.
Кроме того, под украинские санкции попали представители российского спорта: Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников, Денис Лебедев.
Ранее Зеленский ввёл рестрикции против российских журналистов: Арины Шараповой, Андрея Норкина и Наданы Фридрихсон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru