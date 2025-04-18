Зеленский ввел санкции против Шамана, Сукачева и Розенбаума

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта.

Порошенко стал обвиняемым по делу о госизмене и поставках угля из Донбасса

В частности, в «чёрный» список попали музыканты Ярослав Дронов (Шаман), Александр Розенбаум, Николай Расторгуев и Гарика Сукачёва.

Также рестрикции введены в отношении деятелей культуры РФ: Николая Цискаридзе, Егора Кончаловского, Юрия Куклачева, Оскара Кучеры, Романа Чумакова, Ирины Апексимовой, Александра Панкратова-Чёрного, Никиты Джигурды, Евгения Миронова, Сергея Полунина, Никита Нагорного, Виталия Гогунского.

Кроме того, под украинские санкции попали представители российского спорта: Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников, Денис Лебедев.

Ранее Зеленский ввёл рестрикции против российских журналистов: Арины Шараповой, Андрея Норкина и Наданы Фридрихсон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
ТЕГИ:Гарик СукачевСанкции Против РоссииУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры