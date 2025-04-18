Герой России объяснил, почему РФ не возобновляет удары по энергетике Украины

Россия ждёт реакцию Европы на нарушение Украиной моратория на атаки по энергетической инфораструктуры, который Москва соблюдала. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

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По его мнению, именно по этой причине российские войска пока не наносят новые удары по энергообъектам Украины.

«Либо ЕС отмолчится, либо вообще не заметит наши заявления, тогда Москва продолжит работу по ослаблению киевского режима», - резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента РФ Владимира Путина новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам пока не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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