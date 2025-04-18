Исполнилось 30 лет уникальному мировому рекорду россиянина и канадца
Уникальному мировому рекорду российского врача Михаила Малахова и канадского путешественника Ричарда Вебера исполнилось 30 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Достижение россиянина и канадца, которые в 1995 году первыми в истории прошли на лыжах от канадского острова Ворд Хант до Северного полюса и обратно по дрейфующим льдам, до сих пор никто не смог не только побить, но даже повторить.
Экспедиция Малахов и Вебера длилась 123 дня. При этом полярники шли в одиночку, без какой-либо поддержки, в том числе без собак - сани с грузом по 230 кг они тащили самостоятельно.
«После экспедиции мы выглядели, как «сушеные Гераклы» — я потерял 1,2 кг, Ричард — 1,8. Но это был великолепный результат», - отметил Малахов.
Спонсор экспедиции, профессор математики и полярник Джеф Мантел назвал рекорд россиянина и канадца «чем-то мистическим».
Ранее российский путешественник Фёдор Конюхов был вынужден прервать свой переход от Южной Америки до Австралии из-за многочисленных поломок систем его лодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru