Стадион ФК «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену»

Стадион футбольного клуба «Краснодар» с 1 мая 2025 года будет переименован в «Ozon Арену». Это предусмотрено соглашением, которое команда подписала с известным маркетплейсом.

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В пресс-службе «быков» отметили, что сотрудничество будет охватывать широкий круг совместных проектов, в том числе, социальных.

«Партнёры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение о партнёрстве между ФК «Краснодар» и Ozon рассчитано до 2029 года.

Ранее стадион испанского ФК «Барселона» «Камп Ноу» в рамках сотрудничества с сервисом Spotify был переименован в «Spotify Камп Ноу», сообщает RT.

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ФОТО: ФК "Краснодар"
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