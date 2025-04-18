Стадион ФК «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену»
Стадион футбольного клуба «Краснодар» с 1 мая 2025 года будет переименован в «Ozon Арену». Это предусмотрено соглашением, которое команда подписала с известным маркетплейсом.
В пресс-службе «быков» отметили, что сотрудничество будет охватывать широкий круг совместных проектов, в том числе, социальных.
«Партнёры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение о партнёрстве между ФК «Краснодар» и Ozon рассчитано до 2029 года.
Ранее стадион испанского ФК «Барселона» «Камп Ноу» в рамках сотрудничества с сервисом Spotify был переименован в «Spotify Камп Ноу», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД заявили, что из-за VPN может заблокироваться банковское приложение
- Стадион ФК «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену»
- Президент РПЛ Алаев: ФК «Химки» перешли под внешнее управление
- Пострадавший от медведя в Московской области пошел на поправку
- «Абсурд»: Волочкова опровергла продажу квартиры в Петербурге из-за долгов
- Зеленский ввел санкции против Шамана, Сукачева и Розенбаума
- Суд оставил Тимура Иванова в СИЗО
- Герой России объяснил, почему РФ не возобновляет удары по энергетике Украины
- Памятник Ленину в Свердловской области стал трамплином для скейтеров
- Исполнилось 30 лет уникальному мировому рекорду россиянина и канадца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru