Стадион ФК «Краснодар» переименуют в «Ozon Арену»

В пресс-службе «быков» отметили, что сотрудничество будет охватывать широкий круг совместных проектов, в том числе, социальных.

«Партнёры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение о партнёрстве между ФК «Краснодар» и Ozon рассчитано до 2029 года.

Ранее стадион испанского ФК «Барселона» «Камп Ноу» в рамках сотрудничества с сервисом Spotify был переименован в «Spotify Камп Ноу», сообщает RT.

