Пострадавший от медведя в Московской области пошел на поправку
Мужчина, на которого напал медведь в Подмосковье, находится в стабильном состоянии, его здоровью ничего не угрожает, об этом сообщила gazetametro.ru с ссылкой на жену пострадавшего Надежду.
Она заявила, что пока неизвестно, сколько времени потребуется ее мужу для полного восстановления. Надежда отметила, что он сохраняет позитивный настрой и имеет огромное желание выздороветь, уточняется в публикации.
Офицер полиции Сергей Щукин попал под лапу медведя 3 апреля, когда пошел в лес искать рога оленей и лосей. Дикий зверь напал на него и нанес травмы, но мужчина выжил. Он смог вызвать спасателей, а они доставили его к медикам.
Ранее сообщалось, что медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru