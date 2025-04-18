Пострадавший от медведя в Московской области пошел на поправку

Она заявила, что пока неизвестно, сколько времени потребуется ее мужу для полного восстановления. Надежда отметила, что он сохраняет позитивный настрой и имеет огромное желание выздороветь, уточняется в публикации.

Офицер полиции Сергей Щукин попал под лапу медведя 3 апреля, когда пошел в лес искать рога оленей и лосей. Дикий зверь напал на него и нанес травмы, но мужчина выжил. Он смог вызвать спасателей, а они доставили его к медикам.

Ранее сообщалось, что медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области, напоминает НСН.

