Президент РПЛ Алаев: ФК «Химки» перешли под внешнее управление
Подмосковный футбольный клуб «Химки» перешел под контроль совета правления Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ), об этом объявил ее глава Александр Алаев. Его слова приводит официальный Telegram-канал РПЛ.
Теперь клуб не сможет провести ни одну финансовую операцию без одобрения руководства РПЛ. Команда также получит выплаты от спонсорских контрактов прямо сейчас, чтобы расплатиться с частью долгов перед игроками, а не в конце сезона.
Во вторник, 15 апреля, футболисты отказались тренироваться и объявили руководству «Химок» бойкот. Причиной для такого поведения стала задержка зарплат. Сегодня стало известно, что основной состав продолжил подготовку к следующему матчу в обычном режиме.
Ранее президент Российской премьер-лиги по футболу Александр Алаев пообещал лично пообщаться с игроками команды «Химки» и помочь им решить финансовые проблемы клуба, напоминает НСН.
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