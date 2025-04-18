Суд оставил Тимура Иванова в СИЗО
Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, который обвиняется в получении взяток и растрате, останется в СИЗО. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Мосгорсуд.
Отмечается, что ходатайство следователя о продлении срока было удовлетворено. Иванов останется под арестом ещё на три месяца.
Также суд оставил под стражей других фигурантов дела - Сергея Бородина и Александра Фомина.
Заседание суда прошло в закрытом режиме.
Ранее Мещанский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину экс-чиновник не признал, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru