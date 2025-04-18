Суд оставил Тимура Иванова в СИЗО

Отмечается, что ходатайство следователя о продлении срока было удовлетворено. Иванов останется под арестом ещё на три месяца.



Также суд оставил под стражей других фигурантов дела - Сергея Бородина и Александра Фомина.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Ранее Мещанский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину экс-чиновник не признал, сообщает «Свободная пресса».

