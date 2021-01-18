РФПИ и центр Гамалеи создали международный научный совет по вакцине «Спутник V»

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины. Вторая российская вакцина «Эпиваккорона» разработана новосибирским центром «Вектор»,

Научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско в испанском издании французской газеты Le Monde diplomatique высказал мнение, что российская вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию CОVID-19.

В то же время в самой России прививают от коронавируса недостаточно быстро, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания. В частности, по его словам, в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться. При этом, по его словам, во многих странах нет научного и технологического потенциала для того, чтобы отслеживать эти мутации.

