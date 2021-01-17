Le Monde diplomatique: «Спутник V» может подавить пандемию

По мнению автора, Россия, в отличие от США и Евросоюза, где фармлабаратории лаборатории «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», пишут «Известия».

«Благодаря своей лоббистской силе Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию», — цитирует Куско RT.

Издание напоминает позицию дипломата Жана де Глиниасти из Французского института международных и стратегических отношений. Он считает, что благодаря вакцина «Спутник V» является символом возвращения России в ведущую фармацевтическую лигу.

«Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит об этих подозрениях, более политических, чем научных», — пишет автор Le Monde diplomatique.