Le Monde diplomatique: «Спутник V» может подавить пандемию
Российская вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию CJVID-19, считает научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско. Его позицию опубликовало испанское издание французской газеты Le Monde diplomatique.
Журналист считает, что на Западе скептически отнеслись к созданию российской вакцины из-за незнания языковых, культурных и политических различий, а также научной традиции.
«Однако, помимо этих предрассудков и геополитических движений, есть история и факты. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи с 1980-х годов работает с аденовирусом, особым типом вируса, на котором основана вакцина «Спутник V», — цитирует западного журналиста Газета.ru.
По мнению автора, Россия, в отличие от США и Евросоюза, где фармлабаратории лаборатории «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», пишут «Известия».
«Благодаря своей лоббистской силе Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию», — цитирует Куско RT.
Издание напоминает позицию дипломата Жана де Глиниасти из Французского института международных и стратегических отношений. Он считает, что благодаря вакцина «Спутник V» является символом возвращения России в ведущую фармацевтическую лигу.
«Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит об этих подозрениях, более политических, чем научных», — пишет автор Le Monde diplomatique.
Он отмечает, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру. Прививки от СOVID-19 российской вакциной смогут сделать жители России, Белоруссии, Аргентины, Венесуэлы, Боливии, Сербии и Венгрии.
Напомним, Россия также стала страной, где впервые в мире зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.
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