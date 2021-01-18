Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250 процентов

Недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов», - сказал он. Калинкин отметил, что сон очень важен, так как обеспечивает иммунитет человека. Эксперт советует вставать и ложиться в одно и то же время.

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Недосып в ночное время можно компенсировать за счет непродолжительного сна сразу после завтрака. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царева. Чем меньше человек выделяет времени на сон после подъема, тем лучше для деятельности организма. Как заявляет врач, 20 минут вполне достаточно.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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