Куба могла бы провести реформы и добиться либерализации экономики при сохранении однопартийной системы, как Китай или Вьетнам, но этому мешают санкции и блокада США, а также отсутствие ресурсов, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабных экономических реформах для преодоления кризиса, вызванного давлением со стороны США. Он анонсировал перемены в системе госуправления, сфере управления предприятиями, недвижимости, туризме и сельском хозяйстве. Президент заявил, что власти собираются стимулировать прямые иностранные инвестиции, в том числе за счет живущих за рубежом кубинцев. К тому же планируется открыть больше секторов экономики для негосударственного участия.

«Хотя кубинский руководитель, вне всякого сомнения, настроен решительно, но в условиях жесткой все усиливающейся блокады, сделать это очень сложно. Хотя такие прецеденты есть. Речь идет о некоем кубинском НЭПе или о пути Дэн Сяопина в Китае, или о вьетнамском пути преобразования экономики и политической жизни. То есть о введении неких капиталистических методов в организации хозяйства и сохранении однопартийной системы, как это произошло в Китае и в Вьетнаме. Для кубинского руководства принципиальным вопросом является, вне всякого сомнения, сохранение духа или образа революции в стране. Это значит сохранение однопартийной системы, власти коммунистической партии и либерализация, активизация экономической жизни. В спокойных условиях это можно сделать, и на это могло бы понадобиться не так много времени», - полагает Хейфец.