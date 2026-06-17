«Дальше некуда!»: Либерализацию на Кубе связали с США и эмигрантами
Проведению экономических реформ на Острове свободы мешает блокада США и недостаток ресурсов, заявил НСН сотрудник Института Латинской Америки Лазарь Хейфец.
Куба могла бы провести реформы и добиться либерализации экономики при сохранении однопартийной системы, как Китай или Вьетнам, но этому мешают санкции и блокада США, а также отсутствие ресурсов, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабных экономических реформах для преодоления кризиса, вызванного давлением со стороны США. Он анонсировал перемены в системе госуправления, сфере управления предприятиями, недвижимости, туризме и сельском хозяйстве. Президент заявил, что власти собираются стимулировать прямые иностранные инвестиции, в том числе за счет живущих за рубежом кубинцев. К тому же планируется открыть больше секторов экономики для негосударственного участия.
«Хотя кубинский руководитель, вне всякого сомнения, настроен решительно, но в условиях жесткой все усиливающейся блокады, сделать это очень сложно. Хотя такие прецеденты есть. Речь идет о некоем кубинском НЭПе или о пути Дэн Сяопина в Китае, или о вьетнамском пути преобразования экономики и политической жизни. То есть о введении неких капиталистических методов в организации хозяйства и сохранении однопартийной системы, как это произошло в Китае и в Вьетнаме. Для кубинского руководства принципиальным вопросом является, вне всякого сомнения, сохранение духа или образа революции в стране. Это значит сохранение однопартийной системы, власти коммунистической партии и либерализация, активизация экономической жизни. В спокойных условиях это можно сделать, и на это могло бы понадобиться не так много времени», - полагает Хейфец.
Проблема заключается в том, что Куба не обладает такими ресурсами, как, например, Китай или Вьетнам. Это затрудняет возможности проведения преобразований. Кроме того, Диас-Канель возлагает надежды на участие кубинской эмиграции в экономике Кубы. Вопрос в том, насколько эта диаспора, находящаяся в США, к этому готова, отметил эксперт.
«Для этого кубинская диаспора в США должна радикально пересмотреть свою позицию. Большая часть эмигрировавших считает, что нынешние кубинские политические власти должны уйти. Другой вопрос, насколько диаспора обладает средствами, которые можно достаточно быстро вложить в кубинскую экономику. Большой вопрос, хочет ли она это делать. Потому что у значительной части кубинской эмиграции есть претензии к кубинской революции. В первую очередь у госсекретаря США Марка Рубио, хотя он потомок дореволюционных эмигрантов, его родители уехали с Кубы до победы Фиделя Кастро», - пояснил специалист по Латинской Америке.
Вероятность того, что реформы помогут снизить давление со стороны США, остается под вопросом: Вашингтон видит проблемы кубинского народа в действующей политической власти.
«Снятие санкций или как минимум блокады будет зависеть от желания США. Как заявил буквально сегодня вице-премьер Кубы, дальше уже некуда. В риторике Трампа есть очень серьезное противоречие. С одной стороны, он, как и Рубио, печется о кубинском народе, чтобы ему стало легче жить, считая, что главным препятствием для хорошей жизни кубинского народа является его руководство. А с другой стороны, делает все, чтобы ухудшить это положение. В этом есть некая логика: ухудшить положение, чтобы вызвать возмущение масс и таким образом подвигнуть их на противостояние власти. Но пока этого не получается», - добавил Хейфец.
Ранее Лазарь Хейфец заявил НСН, что резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики, - это очень серьезный удар по кубинской экономике.
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