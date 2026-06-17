Эксперт: Подростки массово уходят из соцсетей в игры
Молодежь поколения Z и «альфа» уходит из социальных сетей в виртуальные ролевые игры, где можно влиять на среду и строить реальные связи. Об этом рассказал директор по развитию одной из крупнейших в СНГ платформ Grand Mobile Александр Язовский в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, соцсети перестали объединять людей в комьюнити.
«Восприятие игр как главной площадки для общения – хорошо забытое старое времен первых мультиплееров. Разница лишь в том, что из-за разочарования молодежи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб», – отмечает Язовский.
По его словам, только у нас 6 млн пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью. Подростки уходят в игры «за искренней средой», вслед за ними в сферу приходят крупные компании.
Как отметила психолог, EMDR-терапевт Валерия Лапшина, в психологии ролевые онлайн-миры рассматривают как «психосоциальный мораторий» – безопасную среду для экспериментов с идентичностью. Такое общение само по себе не опасно.
«Реальный клинический риск – это компенсаторный эскапизм, когда игра становится не дополнением к жизни, а единственным убежищем от социальной тревоги или реальных конфликтов... Родителям стоит оценивать не часы за экраном, а базовое состояние: не нарушены ли у молодого человека сон, аппетит и способность справляться с эмоциями вне игры», – указала эксперт.
Между тем практикующий психолог Михаил Хорс рассказал, какие игры наиболее опасны для детской психики. Самые вредные из них - те, что предлагают максимальное погружение в процесс, мозг воспринимает их почти как галлюцинацию и заставляем ребенка жить среди несуществующих образов.
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