Эксперт: Подростки массово уходят из соцсетей в игры

Молодежь поколения Z и «альфа» уходит из социальных сетей в виртуальные ролевые игры, где можно влиять на среду и строить реальные связи. Об этом рассказал директор по развитию одной из крупнейших в СНГ платформ Grand Mobile Александр Язовский в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, соцсети перестали объединять людей в комьюнити.

«Восприятие игр как главной площадки для общения – хорошо забытое старое времен первых мультиплееров. Разница лишь в том, что из-за разочарования молодежи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб», – отмечает Язовский.

По его словам, только у нас 6 млн пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью. Подростки уходят в игры «за искренней средой», вслед за ними в сферу приходят крупные компании.

Как отметила психолог, EMDR-терапевт Валерия Лапшина, в психологии ролевые онлайн-миры рассматривают как «психосоциальный мораторий» – безопасную среду для экспериментов с идентичностью. Такое общение само по себе не опасно.

«Реальный клинический риск – это компенсаторный эскапизм, когда игра становится не дополнением к жизни, а единственным убежищем от социальной тревоги или реальных конфликтов... Родителям стоит оценивать не часы за экраном, а базовое состояние: не нарушены ли у молодого человека сон, аппетит и способность справляться с эмоциями вне игры», – указала эксперт.

Между тем практикующий психолог Михаил Хорс рассказал, какие игры наиболее опасны для детской психики. Самые вредные из них - те, что предлагают максимальное погружение в процесс, мозг воспринимает их почти как галлюцинацию и заставляем ребенка жить среди несуществующих образов.

